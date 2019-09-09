За лето "Укрзализныця" перевезла 13,2 млн пассажиров

Среди пассажиров было на 50% больше детей, чем в прошлом году.

За лето "Укрзализныця" перевезла 13,2 млн пассажиров
Фото: Александр Рудоманов

Летом (в июне-августе) 2019 года акционерное общество "Укрзализныця" перевезло 13,2 млн пассажиров.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

"В течение лета 2019 железнодорожным транспортом воспользовалось более 13,2 млн пассажиров, что на уровне показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

Всего в этом году летом было задействовано 2930 пассажирских вагонов. На Одесском, Херсонском, Азовском и Бердянском направлениях летом курсировало 33 дополнительных поезда.

Также этим летом "Укрзализныця" перевезла больше детей, которые путешествовали в составах организованных групп к местам отдыха: более 161 тыс. детей, или 3,3 тыс. групп, что почти на 50% больше, чем в прошлом году.

Напомним, "УЗ" на 14 сентября запустила дополнительный поезд №896 в Коростень, на фестиваль дерунов

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" завершили заводские испытания
Иран представил беспилотник собственной разработкиИран представил беспилотник собственной разработки
В Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кюветВ Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кювет
Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку, ехавшую из Одессы в Черкассы
Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.
Блок рекламы


Похожие новости
Ford заставит задних пассажиров придержать языкиFord заставит задних пассажиров придержать языки
Volkswagen сделал T-Roc кабриолетом.Volkswagen сделал T-Roc кабриолетом.
Большинство пассажиров севшего на кукурузном поле роSSийского самолета отказались лететь в КрымБольшинство пассажиров севшего на кукурузном поле роSSийского самолета отказались лететь в Крым
Экспресс в аэропорт "Борисполь" перевез полмиллиона пассажировЭкспресс в аэропорт "Борисполь" перевез полмиллиона пассажиров
Uklon, Uber и Bolt представили законопроект о перевозках пассажиров. Основные тезисыUklon, Uber и Bolt представили законопроект о перевозках пассажиров. Основные тезисы
Аэропорт "Львов" обслужил миллион пассажиров на полтора месяца раньше, чем в 2018 годуАэропорт "Львов" обслужил миллион пассажиров на полтора месяца раньше, чем в 2018 году
SkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей двух самолетовSkyUp сообщила о задержках 18 рейсов из-за неисправностей двух самолетов
150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков150 пассажиров SkyUp второй день не могут улететь из Барселоны в Харьков
Boeing подписала контракт на 200 новых самолетов серии МАХBoeing подписала контракт на 200 новых самолетов серии МАХ
Авиационную систему МВД пополнят 5 французских вертолетов 13 украинских самолетов, - АваковАвиационную систему МВД пополнят 5 французских вертолетов 13 украинских самолетов, - Аваков
Последние новости
Подгружаем последние новости