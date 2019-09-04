На Подольском мосту в Киеве разобрали почти все временные опоры

Большинство уже демонтированы до уровня моста.

На арке строящегося Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве уже практически полностью разобраны все временные опоры.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Большинство временных опор, как видно на фото, уже разобраны до уровня моста. Продолжается демонтаж лишь двух из них.

В дальнейшем арки и консольные плиты моста будут соединены вантами. После чего все временные опоры уберут полностью.

Фото: ЦТС

Фото: ЦТС

Временные опоры на мосту начали разбирать в начале августа после того, как была выполнена одна из наиболее технологически сложных частей работы - замыкание арки.

Напомним, Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр должен разгрузить перегруженный Московский мост. Кроме того, по нему планируют пустить четвертую ветка Киевского метро - от Жулян до Троещины. Сейчас готовность моста - чуть более половины. Существенные работы на объекте практически не велись с 2011 года, когда упал плавучий кран "Захарий".

Автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть через полтора-два года.

Самый проблемный вопрос - финансирование. Кроме того, с одной стороны мост уперся в Русановские сады, с другой - в общежитие завода "Ленинская кузница" на Рыбальском полуострове. Мэр Киева Виталий Кличко ранее обещал открыть мост в 2019 году.

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