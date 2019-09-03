Иран представил беспилотник собственной разработки

Беспилотник, получивший название Kian, в армию будет поставляться в двух вариантах. Первый отличается скоростными характеристиками и станет использоваться для отслеживания и идентификации целей. Вторая версия беспилотника подразумевает большую дальность для нанесения ударов по целям в том числе и вдали от границ Ирана. Точные характеристики летательного аппарата не раскрываются.

По словам Сабахи-Фарда, новый дрон был спроектирован, изготовлен и испытан специалистами подразделения ВВС Ирана, специализирующегося на беспилотных летательных аппаратах.

Беспилотник Kian стал одной из новинок армии Ирана, которые были представлены в последний месяц — до этого военные получили новый MRAP Raad и ЗРК Bavar-373.



