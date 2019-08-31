Задние фонари автомобилей Audi смогут отображать предупреждения

Задние фонари автомобилей Audi смогут отображать предупреждения

Компания Audi представит на Международном симпозиуме по автомобильной светотехнике ISAL 2019 (23–25 сентября) технологию Digital OLED нового поколения для задних автомобильных фонарей.

Фонари на органических светодиодах (OLED) излучают однородный и мягкий свет. При этом они могут быть разделены на ряд сегментов, управление которыми осуществляется индивидуально.

Так, технология Audi Digital OLED нового поколения обеспечивает возможность использования более 50 секций в задних фонарях. Благодаря этому могут реализовываться самые разнообразные дизайны с использованием одних и тех же базовых комплектующих.

Более того, за счёт независимого управления доступными секциями задние фонари могут быть превращены в информационные дисплеи для отображения предупреждений для других участников дорожного движения.

Задние фонари автомобилей Audi смогут отображать предупреждения

К примеру, фонари могут демонстрировать уведомления для движущихся сзади машин о скользком участке дороги или о приближении к затору. Это повысит безопасность движения.

О том, когда система Digital OLED нового поколения появится на коммерческих автомобилях Audi, ничего не сообщается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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