NASA протестировало систему переднего обзора сверхзвукового самолета

Как известно, NASA занимается разработкой «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета — аппарата, который будет летать на сверхзвуковой скорости, при этом производя относительно небольшую шумность (уровень шума от ударных волн на земле, как ожидает NASA, будет составлять около 75 децибел — что соответствует шуму захлопывающейся автомобильной двери; низкой шумности рассчитывают достичь, в частности, с помощью специальной конструкции планера аппарата; на данный момент полеты сверхзвуковых самолетов над сушей запрещены — как раз из-за шума, производимого такими аппаратами).

NASA протестировало систему переднего обзора сверхзвукового самолета

NASA/ David C. Bowman

Сверхзвуковой пассажирский самолет NASA получил название X-59 QueSST, и его производством занимается компания Lockheed Martin. Одна из особенностей самолета, которая используется для снижения шумности, — вытянутая острая носовая часть: она закроет пилотам передний обзор, а потому в аппарате будет использоваться специальная система обзора XVS (external visibility system); последняя будет включать 4K-камеру и 4K-монитор и еще одну камеру с 4K-разрешением, которая будет выдвигаться из нижней части самолета. Впрочем, демонстратор X-59 QueSST планируют оснастить прозрачной носовой частью, чтобы — если вдруг в XVS случится сбой — летчики все же имели передний обзор. Сейчас NASA сообщило об успешных летных испытаниях XVS — на летающей лаборатории Beechcraft King Air UC-12B.

Как ожидается, первый полет X-59 QueSST состоится в 2021 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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