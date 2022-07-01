NASA шукає партнерів для розробки екологічних авіалайнерів

NASA готове фінансувати проектування, будівництво, випробування в рамках нової програми розробки авіалайнерів з низьким рівнем викидів вуглекислого газу, інформує ZN.ua.

NASA шукає партнерів для розробки екологічних авіалайнерів

NASA планує забезпечити конкурентоспроможність США у галузі розробки комерційних вузькофюзеляжних екологічних літаків, на які спостерігається високий попит.

Як заявив заступник керівника космічних досліджень NASA Боб Пірс, найближчими роками глобальна повітряна мобільність зростатиме, і вузькофюзеляжні літаки продовжуватимуть перевозити більшу частину пасажиропотоку.

Ці зусилля є частиною кліматичного плану дій Білого дому щодо американської авіації. Згідно з ним, викиди авіації мають стати вуглецево-нейтральними до 2050 року. Щоб досягти цієї мети, NASA планує підготувати зразки таких літаків до кінця десятиліття. Потім ними будуть створені літаки нового покоління, які з'являться у 2030-х роках.

На початку 2023 року NASA планує вибрати принаймні одного галузевого партнера, надавши йому фінансування та доступ до об'єктів NASA в Центрі льотних досліджень Армстронга в Едвардсі, Каліфорнія.

Ще один напрямок знизити вплив на клімат гігантської кількості літаків, що спалюють мільйони тонн викопного палива, — перевести їх на екологічне паливо, яке виробляється з харчових відходів (SAF). Цим займається ряд стартапів у всьому світі, у тому числі Alder Fuels.

За даними ATAG, об'єднання компаній та організацій авіатранспортної галузі, у 2019 році у всьому світі літаки відповідали за викиди 915 млн тонн вуглекислого газу.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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