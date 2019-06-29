2019-06-29
Украинские владельцы Tesla попросили у Маска зарядные станции SuperChargers. Тот ответил «Ок»
Сообщество украинских владельцев Tesla опубликовало ролик, где призвало главу компании Илона Маска установить в Украине зарядные станции SuperChargers — и получила от него ответ. На это обратило внимание «Экономическая правда», пишут
В треде в Twitter Маск написал «Ок».
Ok— Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2019 г.
На вопрос пользователя, появятся ли SuperChargers в Восточной Европе в 2020 году предприниматель ответил «Возможно раньше».
Дмитрий Демченко, AIN
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