Украинские владельцы Tesla попросили у Маска зарядные станции SuperChargers. Тот ответил «Ок»

Сообщество украинских владельцев Tesla опубликовало ролик, где призвало главу компании Илона Маска установить в Украине зарядные станции SuperChargers — и получила от него ответ. На это обратило внимание «Экономическая правда», пишут AIN.UA

В треде в Twitter Маск написал «Ок».

Ok— Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2019 г.

На вопрос пользователя, появятся ли SuperChargers в Восточной Европе в 2020 году предприниматель ответил «Возможно раньше».