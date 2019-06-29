Украинские владельцы Tesla попросили у Маска зарядные станции SuperChargers. Тот ответил «Ок»

Сообщество украинских владельцев Tesla опубликовало ролик, где призвало главу компании Илона Маска установить в Украине зарядные станции SuperChargers — и получила от него ответ. На это обратило внимание «Экономическая правда», пишут AIN.UA

@elonmusk
ELON, WE NEED SUPERCHARGERS IN UKRAIN!https://t.co/Fo1uewzcI7

— Чупахин Роман (@romaarra) June 26, 2019

В треде в Twitter Маск написал «Ок».

Ok— Elon Musk (@elonmusk) 26 июня 2019 г.

На вопрос пользователя, появятся ли SuperChargers в Восточной Европе в 2020 году предприниматель ответил «Возможно раньше».


Дмитрий Демченко, AIN


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