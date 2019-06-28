В Одессе КамАЗ скатился со склона прямо в море

Грузовик стоял на склоне и в какой-то момент начал катиться вниз.

В ночь на 27 июня, в Одессе загруженный стройматериалами КамАЗ съехал в море на одесском пляже Отрада. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что грузовик стоял на склоне и в какой-то момент начал катиться вниз, выехал на пирс, а оттуда съехал в воду. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Grad.ua