В Одессе КамАЗ скатился со склона прямо в море

Грузовик стоял на склоне и в какой-то момент начал катиться вниз.

В ночь на 27 июня, в Одессе загруженный стройматериалами КамАЗ съехал в море на одесском пляже Отрада. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что грузовик стоял на склоне и в какой-то момент начал катиться вниз, выехал на пирс, а оттуда съехал в воду. В результате происшествия никто не пострадал.

Фото: Grad.ua

Напомним, вчера, 26 июня на 65 километре автотрассы Киев - Одесса произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника BMW X3. В результате аварии фура перевернулась и заблокировала движение сразу двух полос. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, он госпитализирован. Погибших нет.


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