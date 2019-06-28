В Одессе КамАЗ скатился со склона прямо в море
Грузовик стоял на склоне и в какой-то момент начал катиться вниз.
В ночь на 27 июня, в Одессе загруженный стройматериалами КамАЗ съехал в море на одесском пляже Отрада. Об этом сообщает Думская.
Отмечается, что грузовик стоял на склоне и в какой-то момент начал катиться вниз, выехал на пирс, а оттуда съехал в воду. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, вчера, 26 июня на 65 километре автотрассы Киев - Одесса произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника BMW X3. В результате аварии фура перевернулась и заблокировала движение сразу двух полос. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, он госпитализирован. Погибших нет.
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