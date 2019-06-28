Audi сделала заряженный кроссовер SQ8.

Audi Q8 доступен роSSийским покупателям с двумя трехлитровыми двигателями – дизелем в 249 сил и 340-сильным бензиновым агрегатом. В следующем году выбор расширится за счет самой мощной для этой модели модификации SQ8.

Несмотря на охватившие Европу антидизельные настроения, «кольца» продолжают применять моторы на тяжелом топливе. Под капотом SQ8 стоит та же «восьмерка» объемом четыре литра с тройным наддувом, что и на SQ7 и Bentley Bentayga. Отдачу менять не стали: 435 л.с. и 900 Н*м момента.

В трансмиссии трудятся 8-ступенчатый автомат и постоянный полный привод с дифференциалом Торсен. Добавлен микрогибридный довесок с восьмикиловаттным стартер-генератором с ременным приводом. Система старт-стоп срабатывает не после полной остановки, а как только скорость упадет до 22 км/ч. Кроме того, ДВС останавливается на период до 40 секунд при движении накатом на скорости от 55 до 160 км/ч.

С места до сотни тяжелый кроссовер выстреливает за 4,8 секунды, достигая электронно ограниченного предела на 250 км/ч. Узнать Audi SQ8 снаружи можно по оригинальной решетке радиатора с шестью вертикальными планками. В цифровой комбинации приборов появился новый стиль подачи данных - спортивный.

Несмотря на общеевропейские тренды, самое мощное исполнение везет дизельный двигатель.