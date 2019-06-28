BMW намекает на будущее электрических мотоциклов, демонстрируя концепт Motorrad Vision DC Roadster

BMW намекает на будущее электрических мотоциклов, демонстрируя концепт Motorrad Vision DC Roadster

В рамках мероприятия BMW NextGen Conference автопроизводитель представил концепт электрокара под названием Vision M Next, а также электрический мотоцикл Motorrad Vision DC Roadster.

Внешний облик мотоцикла вобрал в себя культовый дизайн классических мотоциклов BMW с двухцилиндровым двигателем. Поскольку электрическая силовая установка занимает меньше места в сравнении с бензиновой версией, аккумуляторная батарея в алюминиевом корпусе была помещена на место двигателя. Такой подход позволяет улучшить охлаждение аккумулятора во время движения.

BMW намекает на будущее электрических мотоциклов, демонстрируя концепт Motorrad Vision DC Roadster

Примечательно, что в конструкции мотоцикла имеются элементы, которые выдвигаются во время езды, делая систему охлаждения более эффективной. Несмотря на то, что перед нами концептуальный мотоцикл, его внешний вид наглядно демонстрирует принадлежность к байкам BMW.

BMW намекает на будущее электрических мотоциклов, демонстрируя концепт Motorrad Vision DC Roadster

Мотоцикл Vision DC Roadster построен с использованием алюминия и углеродного волокна, что позволило снизить общую массу конструкции. Использованная светодиодная система повторяет дизайн освещения, который применяется разработчиками в некоторых современных мотоциклах BMW. Даже на боковины шин были интегрированы миниатюрные светодиоды, которые улучшат боковую видимость байка в тёмное время суток.

BMW намекает на будущее электрических мотоциклов, демонстрируя концепт Motorrad Vision DC Roadster

В дополнение к байку, разработчики представили защитную экипировку. К сожалению, технические характеристики концептуального байка не были озвучены. Вероятно, многие параметры Vision DC Roadster так и останутся загадкой до тех пор, пока на основе концепта не будет создан полноценный серийный мотоцикл, готовый к выходу на рынок. Не исключено, что электрический байк на базе представленного Vision DC Roadster, будет представлен разработчиками BMW уже в скором времени.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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