Ford развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилей

Ford развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилей

Ford начала использовать единую платформу виртуальной реальности, которая позволяет специалистам компании со всего мира сообща работать над дизайном автомобилей.

Речь идёт о функции Co-Creation, разработанной Gravity Sketch совместно с Ford. Для работы над 3D-моделью автомобиля применяются шлемы виртуальной реальности.

Вместо скетчбуков и планшетов дизайнеры используют гарнитуру и контроллеры, которые в виртуальной реальности преобразуют их жесты, имитирующие карандашные наброски на бумаге. Дизайнеры могут рисовать, вращать, расширять и сжимать трехмерный эскиз. Функция Co-Creation позволяет одновременно подключиться к процессу создания эскиза сразу нескольким специалистам.

Ford развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилей

Таким образом, дизайнеры различных подразделений Ford, находящихся за тысячи километров друг от друга, могут сообща работать в виртуальном пространстве. Отмечается, что компания Ford стала первым автопроизводителем, работающим с программой Gravity Sketch, которая позволяет дизайнерам создавать 3D-модели будущих автомобилей в режиме виртуальной реальности и учитывать основные потребности современных водителей.

«Функция Co-Creation позволяет учитывать мнение большого количества людей в виртуальной среде. Благодаря этому дизайнеры работают более эффективно, что в свою очередь помогает ускорить разработку будущего автомобиля», — заявляет автопроизводитель.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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