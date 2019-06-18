Ford развернула единое виртуальное пространство для разработки автомобилей

Ford начала использовать единую платформу виртуальной реальности, которая позволяет специалистам компании со всего мира сообща работать над дизайном автомобилей.

Речь идёт о функции Co-Creation, разработанной Gravity Sketch совместно с Ford. Для работы над 3D-моделью автомобиля применяются шлемы виртуальной реальности.

Вместо скетчбуков и планшетов дизайнеры используют гарнитуру и контроллеры, которые в виртуальной реальности преобразуют их жесты, имитирующие карандашные наброски на бумаге. Дизайнеры могут рисовать, вращать, расширять и сжимать трехмерный эскиз. Функция Co-Creation позволяет одновременно подключиться к процессу создания эскиза сразу нескольким специалистам.

Таким образом, дизайнеры различных подразделений Ford, находящихся за тысячи километров друг от друга, могут сообща работать в виртуальном пространстве. Отмечается, что компания Ford стала первым автопроизводителем, работающим с программой Gravity Sketch, которая позволяет дизайнерам создавать 3D-модели будущих автомобилей в режиме виртуальной реальности и учитывать основные потребности современных водителей.

«Функция Co-Creation позволяет учитывать мнение большого количества людей в виртуальной среде. Благодаря этому дизайнеры работают более эффективно, что в свою очередь помогает ускорить разработку будущего автомобиля», — заявляет автопроизводитель.



