Китайцы замаскировали Suzuki Jimny под G-Class.

Свежий Suzuki Jimny оказался вызывающе угловатым для конца 2010-х. Ход, похоже, оказался для японцев выигрышным вдвойне. Во-первых, внедорожник наверняка приглянется давним фанатам Jimny. Во-вторых, он породил интересное направление тюнинга.

Китайцы замаскировали Suzuki Jimny под G-Class.

В крохе из Страны восходящего солнца углядели уменьшенную копию немецкого «Гелендевагена». У самих японцев из фирмы Liberty Walk проект вышел скромным. А вот китайцы разгулялись. В их исполнении «Джимни» действительно можно принять за короткобазный G-Class (который, правда, вот уже несколько лет не выпускают). Предсказуемо: все помнят, как мастерски в Поднебесной подделали, к примеру, Range Rover Evoque.

Китайцы замаскировали Suzuki Jimny под G-Class.

Фары и решетка радиатора в точности копируют аналогичные элементы «немца» (с поправкой на размер, разумеется). Бампер – в стилистике не обычного «Гелика», а в исполнении AMG G 63. Усиливают сходство молдинги на крыльях и дверях, выходящий из-под порогов выхлоп, характерные поворотники на передних крыльях.

Китайцы замаскировали Suzuki Jimny под G-Class.

С головой машину выдают разве что огромные литеры S на решетке радиатора и чехле запасного колеса. Заменить их на трехлучевые звезды – и копия станет еще точнее. Стоимость тюнингового комплекта не сообщается.


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