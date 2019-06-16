BMW показала тизеры нового концепта Vision M Next

BMW показала тизеры нового концепта Vision M Next

В скором времени компания BMW должна презентовать концептуальную версию будущего автомобиля с высокими эксплуатационными характеристиками. В преддверии грядущего мероприятия автопроизводитель разместил в сети Интернет несколько тизерных изображений концепции Vision M Next, которая, как следует из названия, будет представлять будущее автомобилей M-серии. Представленные изображения не дают понимания того, как выглядит автомобиль, демонстрируя лишь угловатые линии и серо-красную цветовую схему. Однако представленные тизеры дают понять, что технологии будут играть центральную роль в этом дизайне.

В случаях, когда Vision iNEXT использовал технологии для обеспечения более роскошной и непринуждённой поездки, автомобиль Vision M Next будет полагаться на них, чтобы «повысить удовольствие от вождения». Можно предположить, что данный автомобиль сделает ручное управление более захватывающим. Вероятно, разработчики потрудились над тем, чтобы существенно улучшить характеристики вождения, а также добавить дополнительную информацию о состоянии транспортного средства. По неподтверждённым данным, концепт Vision M Next может быть оснащён модернизированным электрическим двигателем.

BMW показала тизеры нового концепта Vision M Next

Более подробная информация о внешнем облике нового автомобиля BMW, а также о его технических характеристиках должна появиться в конце этого месяца, когда и пройдёт презентация Vision M Next. Как и в случае с другими концептами BMW, данное авто, вероятно, не будет в точности соответствовать тому, во что превратится серийная версия Vision M Next. Вместо этого он, скорее всего, будет представлять собой некую выставочную площадку для технологий, которые планируется интегрировать в автомобили BMW в ближайшие годы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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