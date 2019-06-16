Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1

По информации информагентства CNBC, компания Vulcan пытается продать двухфюзеляжный самолёт Stratolaunch для воздушного запуска ракетоносителей. Цена вопроса составляет $400 млн. За эти деньги покупатель получит самолёт, проектную документацию, патенты и сборочную площадку. Потенциальными покупателями могут выступать Илон Маск (SpaceX), Джефф Безос (Blue Origin) и Ричард Бренсон (Virgin Group). Все они, как и представители компании Vulcan, отказались комментировать новость, хотя в Vulcan продолжают твердить о продолжении работ по подготовке Stratolaunch к первому запуску ракеты в 2020 году.

Свой первый полёт после 8 лет разработки самолёт Stratolaunch с самым большим размахом крыльев в мире (117 метров, больше чем футбольное поле) совершил всего два месяца назад. Он продержался в воздухе свыше 2 часов и благополучно приземлился. На этапе зарождения компании она тесно сотрудничала с SpaceX Илона Маска, но позже заключила контракт на запуск ракет Pegasus XL компании Northrop (Orbital ATK).

Со смертью основателя фонда Vulcan Пола Аллена (Paul Allen) в октябре 2018 года проект Stratolaunch потерял поддержку в высшем руководстве и в начале 2019 года началась череда сокращений персонала и, вероятно, финансирования. Согласно сообщениям анонимных источников, на которые ссылается CNBC, в руководстве Vulcan возникли разногласия между генеральным директором Stratolaunch Джином Флойдом (Jean Floyd) и владелицей имущества Пола Аллена его сестрой Джоди Аллен (Jody Allen). Если верить источнику, Джоди Аллен намерена полностью избавиться от Stratolaunch.

Наиболее близким к проекту Stratolaunch называют работы компании Virgin Group. Это заставляет предположить, что цепочка поставок и производства Stratolaunch гармонично впишется в производство многоразовых космических и стратосферных аппаратов компании Virgin. По неподтверждённой официально информации, Stratolaunch предложен именно владельцу Virgin Group британскому миллиардеру Ричарду Бренсону. На это Бренсон якобы ответил в своей обычной манере. Он сделал встречное предложение купить Stratolaunch за $1, как это было в 2003 году, когда он предложил купить у British Airways семь Конкордов за один фунт стерлингов каждый (всего за $8,3 на тот момент). Продавец отказался, и Конкорды перестали летать. Похоже, аналогичная судьба ожидает и Stratolaunch.



