Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1

Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1

По информации информагентства CNBC, компания Vulcan пытается продать двухфюзеляжный самолёт Stratolaunch для воздушного запуска ракетоносителей. Цена вопроса составляет $400 млн. За эти деньги покупатель получит самолёт, проектную документацию, патенты и сборочную площадку. Потенциальными покупателями могут выступать Илон Маск (SpaceX), Джефф Безос (Blue Origin) и Ричард Бренсон (Virgin Group). Все они, как и представители компании Vulcan, отказались комментировать новость, хотя в Vulcan продолжают твердить о продолжении работ по подготовке Stratolaunch к первому запуску ракеты в 2020 году.

Свой первый полёт после 8 лет разработки самолёт Stratolaunch с самым большим размахом крыльев в мире (117 метров, больше чем футбольное поле) совершил всего два месяца назад. Он продержался в воздухе свыше 2 часов и благополучно приземлился. На этапе зарождения компании она тесно сотрудничала с SpaceX Илона Маска, но позже заключила контракт на запуск ракет Pegasus XL компании Northrop (Orbital ATK).

Со смертью основателя фонда Vulcan Пола Аллена (Paul Allen) в октябре 2018 года проект Stratolaunch потерял поддержку в высшем руководстве и в начале 2019 года началась череда сокращений персонала и, вероятно, финансирования. Согласно сообщениям анонимных источников, на которые ссылается CNBC, в руководстве Vulcan возникли разногласия между генеральным директором Stratolaunch Джином Флойдом (Jean Floyd) и владелицей имущества Пола Аллена его сестрой Джоди Аллен (Jody Allen). Если верить источнику, Джоди Аллен намерена полностью избавиться от Stratolaunch.

Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за 0 млн, но Virgin Group не даёт за него больше

Наиболее близким к проекту Stratolaunch называют работы компании Virgin Group. Это заставляет предположить, что цепочка поставок и производства Stratolaunch гармонично впишется в производство многоразовых космических и стратосферных аппаратов компании Virgin. По неподтверждённой официально информации, Stratolaunch предложен именно владельцу Virgin Group британскому миллиардеру Ричарду Бренсону. На это Бренсон якобы ответил в своей обычной манере. Он сделал встречное предложение купить Stratolaunch за $1, как это было в 2003 году, когда он предложил купить у British Airways семь Конкордов за один фунт стерлингов каждый (всего за $8,3 на тот момент). Продавец отказался, и Конкорды перестали летать. Похоже, аналогичная судьба ожидает и Stratolaunch.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погибВ Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб
Омелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать КоломойскийОмелян намекнул, что за постановление заморозки лицензии SkyUp может отвечать Коломойский
На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированныхНа трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулась маршрутка, 7 травмированных
Суд Барышевки постановил заморозить лицензию авиакомпании SkyUpСуд Барышевки постановил заморозить лицензию авиакомпании SkyUp
На стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршрутокНа стоянке под Киевом ночью сгорели 10 маршруток
Блок рекламы


Похожие новости
Гоночный электрокар Volkswagen ID. R установил рекорд на сложнейшей трассе в миреГоночный электрокар Volkswagen ID. R установил рекорд на сложнейшей трассе в мире
В столице Мьянмы пилот посадил пассажирский самолет без переднего шасси
В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипедеВ Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
Китайцы показали самый крупный эсминец: видеоКитайцы показали самый крупный эсминец: видео
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парняНа крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %Норвежская компания заказала 60 электрических самолётов, чтобы снизить расходы на 80 %
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет StratolaunchВ США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
За квартал в Украине зарегистрировали больше сотни Tesla, самым популярным остается Nissan Leaf
Представлен самый длинный электрический автобусПредставлен самый длинный электрический автобус
В Норвегии купили больше электрокаров, чем бензиновых авто. Треть продаж — TeslaВ Норвегии купили больше электрокаров, чем бензиновых авто. Треть продаж — Tesla
Последние новости
Подгружаем последние новости