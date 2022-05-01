Больше мощи и размера: как выглядит обновленная Honda HR-V

Honda HR-V второго поколения 2023 года для Северной Америки будет иметь более мощный двигатель, просторней багажник и более длинную колесную базу.

Об этом сообщает Сarscoops.

Производитель обновленного авто проинформировал, что у HR-V будет более удобное заднее сиденье и увеличенный грузовой отсек, а дизайн салона будет похож на Civic 11-го поколения.

Несмотря на то, что Honda уже выпустила HR-V в США , обновленная модель будет совершенно другой. Со следующего года североамериканский HR-V появится на европейских рынках.

"Этот новый HR-V укрепит свои позиции в качестве лидера сегмента среди молодых покупателей, покупателей, впервые покупающих автомобиль, и клиентов из разных культур", - заверил помощник вице-президента по продажам автомобилей американской Honda Майкл Кистемакер, информирует Апостроф .

Автоэксперты предполагают, что HR-V 2023 года будет иметь 180-сильный 1,5-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель компактной модели.

Фото: carscoops.com

Фото: carscoops.com