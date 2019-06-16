В Бродах автомобиль переехал водителя грузовика, когда он менял колесо

Мужчина погиб.

В Бродах автомобиль переехал водителя грузовика, когда он менял колесо
Фото: Ігор Зінкевич/«Варта-1»

Во Львовской области автомобиль "БМВ" переехал водителя грузовика, когда он менял колесо. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты ЛОГА.

Инцидент произошел в ночь на 16 июня в городе Броды.

"Водитель автомобиля "БМВ", житель Ровенской области 1991 года рождения, совершил наезд на водителя автомобиля "МАН", жителя Радеховского района 1984 года рождения, который заменял колесо в своем автомобиле", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель автомобиля "МАН" погиб на месте происшествия. Водителю и пассажиру "БМВ" оказали медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева.


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