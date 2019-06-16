В Бродах автомобиль переехал водителя грузовика, когда он менял колесо
Мужчина погиб.
Во Львовской области автомобиль "БМВ" переехал водителя грузовика, когда он менял колесо. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты ЛОГА.
Инцидент произошел в ночь на 16 июня в городе Броды.
"Водитель автомобиля "БМВ", житель Ровенской области 1991 года рождения, совершил наезд на водителя автомобиля "МАН", жителя Радеховского района 1984 года рождения, который заменял колесо в своем автомобиле", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель автомобиля "МАН" погиб на месте происшествия. Водителю и пассажиру "БМВ" оказали медицинскую помощь на месте, в госпитализации не нуждались.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
16.06.2019 22:11
16.06.2019 22:12