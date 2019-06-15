Илон Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года
Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) считает, что по итогам второго квартала 2019 года компания может поставить рекорд производства и продаж электрокаров. Об этом он сообщил на встрече с акционерами, которая прошла в Калифорнии.
Господин Маск рассказал о том, что компания не испытывает каких-либо проблем со спросом, а уровень продаж во втором квартале превысил темп производства. По его мнению, Tesla может закончить квартальный отрезок с рекордными показателями производства и продаж. Даже если этого не случится, компания будет очень близка к лучшему результату за всю историю.
Улучшение показателей продаж и поставок может стать серьёзным изменением по сравнению с показателями прошлого квартала, по итогам которого убытки Tesla составили $702 млн. В мае Tesla удалось привлечь $2,7 млрд, что помогло продолжить финансирование капитальных расходов.
Ещё в ходе выступления директора Tesla было объявлено о том, что в настоящее время порядка 90 % заказов на приобретение электромобилей приходится на новых клиентов, которые не оформляли предзаказ. Напомним, после того, как в 2016 году был представлен электрокар Model 3 с анонсированной стартовой ценой в $35 000, Tesla достаточно быстро собрала свыше 400 000 бронирований на покупку авто. В настоящее время самая дешёвая версия Model 3 на сайте производителя стоит $39 900.
Касательно планов в отношении будущих автомобилей Tesla, в том числе электрического пикапа, кроссовера Model Y, обновлённой версии спортивного авто Roadster, а также грузовика Tesla Semi, было сказано, что их производство ограничивается тем, сколько аккумуляторов сможет выпускать производитель и насколько легко будет получен доступ к элементам, необходимым для изготовления источников питания.
Стоит отметить, что в 2019 году Tesla планирует осуществить поставку от 360 000 до 400 000 электрокаров. Из-за ряда проблем, с которыми компания столкнулась в начале года, в первом квартале было изготовлено всего 63 000 автомобилей. Напомним, не так давно Tesla начала принимать предварительные заказы на покупку Model 3, изготовленных на заводе в Китае. Стоимость этих электрокаров существенно ниже тех, что импортируются из США. В настоящее время китайский завод Tesla находится на этапе строительства, а первые электрокары должны сойти с его конвейера уже в начале следующего года.
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