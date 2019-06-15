Четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве

Еще троих доставили в больницу.

Фото: dtp.kiev.ua

В Голосеевском районе Киева на бульваре Дружбы народов возле центрального автовокзала в субботу, 15 июня, произошло крупное ДТП, в котором четыре человека погибли, еще трое - в реанимации.

Как сообщает ресурс dtp.kiev.ua, авария случилась около 9 утра в субботу.

"На путепроводе у Автовокзала разорвало и опрокинуло легковушку. На асфальте валяются тела людей. На место едут скорые и полиция. Возможно, скоро перекроют трассу", - говорится в сообщении.

В полиции подтвердили информацию о четырех погибших и трех пострадавших. В каком состоянии травмированные не сообщают.

Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, ранее в ДТП на трассе Киев-Одесса пострадали девять человек.


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