Argo AI выпускает на улицы беспилотные автомобили нового поколения

Argo AI выпускает на улицы беспилотные автомобили нового поколения

Argo AI — стартап, специализирующийся на беспилотных машинах, представил свой автономный автомобиль третьего поколения: модифицированный Ford Fusion Hybrid. Новый автомобиль получил целый ряд улучшений, как на уровне автомеханики, так и на уровне датчиков и программного обеспечения для автономной системы. Планируется, что со временем он полностью заменит все используемые машины старого поколения, которые на данный момент ездят по дорогам Майами, Вашингтона, Питтсбурга и Пало-Альто.

Argo AI начал тестирование на улицах Детройта автономного автомобиля третьего поколения со множеством улучшений в программной и аппаратной начинке, которые должны сделать поездки более безопасными и комфортными

В своём блоге на Medium бывший ведущий инженер Uber и президент Argo AI Питер Рандер (Peter Rander) сообщил, что новый автомобиль стал ещё на шаг ближе к массовому потребителю и предназначен для безопасного вождения практически в любых условиях благодаря «значительно» модернизированному набору датчиков. Они оснащены новым комплектом радаров и камер с более высоким разрешением и увеличенным динамическим диапазоном, а дополняет их более производительная вычислительная системой, чтобы максимально быстро обрабатывать увеличенный поток данных. Помимо этого Рандер уверяет, что команда инженеров «сделала всё возможное», чтобы обеспечить безопасность поездок даже в случае, если «что-то пойдет не так». С этой целью автомобили Argo AI оснащены резервными системами торможения и рулевого управления, которые будут задействованы в случае каких-либо неисправностей.

«Когда вы пытаетесь увидеть объект, который находится очень далеко, камера с более низким разрешением может показать его вам только в виде пикселя или двух, но используя камеру с более высоким разрешением, вы можете получить уже дюжину пикселей», — рассказывает Рандер. «В сочетании с обновлённым программным обеспечением это означает, что наши автомобили стали лучше видеть, что находится впереди. Автомобиль стал более умным, делая поездку более комфортной и безопасной для всех, кто находится внутри».

Argo AI выпускает на улицы беспилотные автомобили нового поколения

На улицах Детройта Argo AI сможет испытать свои автомобили во всех возможных условиях и ситуациях

Рандер отмечает, что начало эксплуатации обновлённых автомобилей Argo в Детройте даст возможность испытать их в самых разных сложных сценариях, таких как дороги без разметки, жилые улицы с узкими двухполосными дорогами и припаркованными с обеих сторон автомобилями и строительные зоны. «Детройтские улицы не имеют единственной определяющей черты», — написал Рандер. «В городе и его районах есть почти все виды дорог, которые вы можете себе представить».

Argo поддерживает тесные отношения с производителем автомобилей Ford, который в феврале 2017 года заявил, что в течение следующих пяти лет инвестирует в стартап 1 млрд долларов, чтобы помочь ему достичь своей цели по созданию действующего автопарка с автономными автомобилями к 2021 году. Это сделало Ford крупнейшим акционером компании и позволило Арго нанять 200 дополнительных сотрудников, многие из которых ранее работали над беспилотными автомобилями в Ford.

Аппаратное и программное обеспечение остаются основными проектами Argo, которое в конечном итоге будут использоваться в автомобилях Ford, чтобы реализовать его планы по запуску собственного такси и службы доставки к 2021 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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