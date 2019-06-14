Volvo Cars и Uber представили серийный автомобиль с автопилотом

Volvo Cars и Uber представили серийный автомобиль с автопилотом

Volvo Cars и Uber стали ещё на один шаг ближе к выводу самоуправляемых транспортных средств на коммерческий рынок: компании представили серийный автомобиль, оснащённый технологией автономного вождения.

Им стал специально доработанный внедорожник Volvo XC90. В оснащение машины входят несколько вспомогательных систем для рулевого управления и торможения, а также резервная аккумуляторная батарея. Если одна из основных систем по каким-то причинам не сработает, вспомогательные системы немедленно среагируют и произведут остановку автомобиля.

Набор сенсоров позволяет внедорожнику самостоятельно передвигаться в самых разных условиях, в том числе в городской среде. За работу автопилота отвечает программное обеспечение Uber.

Volvo Cars и Uber представили серийный автомобиль с автопилотом

Представленный серийный автомобиль с автопилотом является частью коммерческого соглашения между Volvo Cars и Uber. Оно было подписано в 2016 году с целью производства десятков тысяч автомобилей с функцией автономного вождения в ближайшие годы.

Робомобиль, как утверждается, уже готов выехать на дороги общего пользования. Машина может использоваться, к примеру, в сервисах райдшеринга.

Volvo Cars и Uber представили серийный автомобиль с автопилотом

«К середине следующего десятилетия треть всех продаваемых нами автомобилей будут полностью автономными. Соглашение с Uber подчёркивает наше стремление стать основным поставщиком для ведущих мировых компаний по перевозке пассажиров», — заявляет Volvo Cars.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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