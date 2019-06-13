При падении грузовика в реку на Закарпатье погибли 5 человек

Предварительно причиной аварии стала гроза.

На Закарпатье во вторник, 11 июня, рухнул в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось пятеро людей. Тела погибших в течение нескольких часов искали спасатели ГосЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Роман Келемен

Тела обнаружены в лесном массиве вблизи села Тарасовка Тячевского района, погибшим было от 27 до 55 лет. К поискам привлекали 53 человека и 5 единиц техники.

По данным издания "Новости Закарпатья", погибшие - жители Тарасовки, двое из них - сотрудники лесничества.

Причину аварии установит расследование. Предварительно сообщается, что в районе прошла сильная гроза, во время которой водитель не справился с управлением, и грузовик рухнул в воду.

Напомним, в начале мая в Ивано-Франковской области упал в реку Черный Черемош грузовик с туристами из Беларуси, направлявшимися на рафтинг. В результате крушения погибли три человека. Сообщалось, что водитель грузовика мог быть в состоянии алкогольного опьянения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине произошло первое смертельное ДТП с участием TeslaВ Украине произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погибВ Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб
Полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в КонотопеПолицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Конотопе
"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12
В Киеве самолет совершил аварийную посадку на водуВ Киеве самолет совершил аварийную посадку на воду
Блок рекламы


Похожие новости
В ДТП на трассе Киев-Одесса пострадали 7 человекВ ДТП на трассе Киев-Одесса пострадали 7 человек
16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева
В Харькове в ДТП с нелегальной маршруткой пострадали 10 человекВ Харькове в ДТП с нелегальной маршруткой пострадали 10 человек
Двое водителей погибли в ДТП в Николаевской областиДвое водителей погибли в ДТП в Николаевской области
В Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, четыре члена экипажа погиблиВ Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, четыре члена экипажа погибли
Из-за столкновения маршрутки с иномаркой в Винницкой области один человек погиб, четверо пострадалиИз-за столкновения маршрутки с иномаркой в Винницкой области один человек погиб, четверо пострадали
Двое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в КиевеДвое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в Киеве
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, шестеро пропавшихВ Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, шестеро пропавших
При пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человекПри пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Boeing с 143 людьми на борту скатился в реку после приземленияBoeing с 143 людьми на борту скатился в реку после приземления
Последние новости
Подгружаем последние новости