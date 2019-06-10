В Польше столкнулись и загорелись 7 автомобилей, 6 погибших

В районе города Щецин на северо-западе Польши 9 июня на автомагистрали A6 столкнулось шесть легковых автомобилей и грузовик. Машины загорелись. В результате ДТП погибли 6 человек, сообщает tvn24.pl.

Film nakrecony zaraz po tragedii pod Szczcinem na A6! Du?y po?ar i a? 6 ofiar ?miertelnych, 1 Kobieta powa?nie ranna, 4 osoby odwiezione LPR do szpitali... 12 os?b w tym dzieci zaopatrzone medycznie na miejscu... ??? #wypadek #wypadekA6 #karambolA6 pic.twitter.com/0CWfXv2cDJ — Bartek Piekarski (@BartekPiekarski) 9 июня 2019 г.

По данным полиции, авария произошла около 14:00 по киевскому времени.

Сообщается, что 16 пострадавших, среди которых 7 детей, были обследованы на месте. Четверо пострадавших были доставлены в больницы.

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

Фото: twitter.com/BartekPiekarski

После 18:00 автострада в направлении Гожув-Велькопольски была разблокирована. Как произошла авария, выясняет прокуратура.

Накануне 16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева.