16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева

Фото: lv.npu.gov.ua

На трассе Львов-Тернополь возле города Золочев в пятницу, 8 июня, произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла около 18.00 на улице Объездной.

"Произошло столкновение грузовика "ГАЗ" с микроавтобусом "Мерседес Бенц". Бочка, которую перевозил водитель "ГАЗа", выпала и повредила автомобили "Шевроле" и "Хонда", после этого грузовик столкнулся с автомобилем "Опель", - говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир "Опеля" - 42-летний и 47-летний жители Хмельницкой области, пассажир "ГАЗа" - 48-летний житель Львовской области. В "Мерседесе" травмировались: водитель - 54-летний житель Тернополя и 12 пассажиров в возрасте 38-67 лет из Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и из Тернополя.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в ДТП в Тернопольской области погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".