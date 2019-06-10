16 человек пострадали в ДТП с участием пяти автомобилей на объездной Золочева

Авария произошла на трассе Львов-Тернополь.

Фото: lv.npu.gov.ua

На трассе Львов-Тернополь возле города Золочев в пятницу, 8 июня, произошло крупное ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария произошла около 18.00 на улице Объездной.

"Произошло столкновение грузовика "ГАЗ" с микроавтобусом "Мерседес Бенц". Бочка, которую перевозил водитель "ГАЗа", выпала и повредила автомобили "Шевроле" и "Хонда", после этого грузовик столкнулся с автомобилем "Опель", - говорится в сообщении.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир "Опеля" - 42-летний и 47-летний жители Хмельницкой области, пассажир "ГАЗа" - 48-летний житель Львовской области. В "Мерседесе" травмировались: водитель - 54-летний житель Тернополя и 12 пассажиров в возрасте 38-67 лет из Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и из Тернополя.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, ранее в ДТП в Тернопольской области погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
С 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной ездеС 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной езде
В Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получилВ Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получил
Полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в КонотопеПолицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Конотопе
Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.Skoda показала построенный студентами пикап Mountiaq.
Компания Bird запускает двухместный электрический скутерКомпания Bird запускает двухместный электрический скутер
Блок рекламы


Похожие новости
В Польше столкнулись и загорелись 7 автомобилей, 6 погибшихВ Польше столкнулись и загорелись 7 автомобилей, 6 погибших
В Украине произошло первое смертельное ДТП с участием TeslaВ Украине произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla
В Харькове в ДТП с нелегальной маршруткой пострадали 10 человекВ Харькове в ДТП с нелегальной маршруткой пострадали 10 человек
Госпогранслужба объявила тендер на закупку 95 патрульных спецавтомобилей за 63,2 млн гривенГоспогранслужба объявила тендер на закупку 95 патрульных спецавтомобилей за 63,2 млн гривен
Полиция Киевской области получила 10 новых автомобилейПолиция Киевской области получила 10 новых автомобилей
Из-за столкновения маршрутки с иномаркой в Винницкой области один человек погиб, четверо пострадалиИз-за столкновения маршрутки с иномаркой в Винницкой области один человек погиб, четверо пострадали
Видео: пятиместное аэротакси Lilium совершило успешный тестовый полётВидео: пятиместное аэротакси Lilium совершило успешный тестовый полёт
В результате диверсии на танкерах у берегов ОАЭ люди не пострадалиВ результате диверсии на танкерах у берегов ОАЭ люди не пострадали
С 24 мая повысятся штрафы за вождение нерастаможенных автомобилейС 24 мая повысятся штрафы за вождение нерастаможенных автомобилей
При пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человекПри пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости