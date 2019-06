Видео: прототип электромобиля BMW MINI Electric буксирует 150-тонный Boeing 777F

Баварский автопроизводитель BMW после презентации на протяжении ряда лет нескольких концепций электромобиля объявил о планах выпустить в этом году полностью электрический автомобиль под брендом MINI. В преддверии выхода новинки компания опубликовала видео, в котором прототип серийного электромобиля MINI Electric буксирует 150-тонный авиалайнер Boeing 777F.

О новом электромобиле баварской компании известно пока мало, хотя ожидается, что он будет оснащён таким же силовым агрегатом, как у модели BMW i3.

The #MINI Electric on the way to the runway: Silent, emission-free and extremely powerful

The Muscle Car is towing a @Lufthansa_Cargo #Boeing777F — curb weight: around 150 tons #MINIelectric @MINI #friendshipgoals #superpower pic.twitter.com/u7WlTUjZqS

