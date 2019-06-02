Видео: прототип электромобиля BMW MINI Electric буксирует 150-тонный Boeing 777F

Видео: прототип электромобиля BMW MINI Electric буксирует 150-тонный Boeing 777F

Баварский автопроизводитель BMW после презентации на протяжении ряда лет нескольких концепций электромобиля объявил о планах выпустить в этом году полностью электрический автомобиль под брендом MINI. В преддверии выхода новинки компания опубликовала видео, в котором прототип серийного электромобиля MINI Electric буксирует 150-тонный авиалайнер Boeing 777F.

О новом электромобиле баварской компании известно пока мало, хотя ожидается, что он будет оснащён таким же силовым агрегатом, как у модели BMW i3.

The #MINI Electric on the way to the runway: Silent, emission-free and extremely powerful
The Muscle Car is towing a @Lufthansa_Cargo #Boeing777F — curb weight: around 150 tons #MINIelectric @MINI #friendshipgoals #superpower pic.twitter.com/u7WlTUjZqS

BMW Group (@BMWGroup) May 31, 2019

Электродвигатели способны создавать большой крутящий момент, поэтому электромобили могут выполнять такие впечатляющие трюки.

Впрочем, BMW, на самом деле, не первый автопроизводитель, который использовал демонстрацию трюка с транспортировкой авиалайнера в рамках продвижения своей новинки.

В прошлом году электромобиль Tesla Model X установил рекорд буксировки для электрического транспорта и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса, потянув за собой Boeing 787-9 Dreamliner весом 126 т авиакомпании Qantas.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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