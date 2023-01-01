Hyundai KONA Electric нового покоління помітили під час тестів

Hyundai готується випустити на ринок електричний кросовер Hyundai KONA Electric нового покоління. Фотошпигуни його сфотографували під час дорожніх тестів у Південній Кореї.

Стандартний Hyundai KONA нового покоління дебютував раніше у 2022 році. Тепер настає черга версії з електричною силовою установкою.

Слід зазначити, що зовні KONA Electric нового покоління деякими елементами дизайну відрізняється від стандартної моделі з двигунами внутрішнього згоряння. Так, у неї піксельні графічні деталі на решітці повітрозабірника та задньому бампері, 19-дюймові легкосплавні колісні диски у піксельному дизайні. Спортивна комплектація N Line може похвалитися чорними бічними дзеркалами та дахом, спойлером у вигляді крила, агресивнішим дизайном передньої та задньої частини з крилоподібним бампером.

Загалом нова KONA стала на 150 мм довшою і на 25 мм ширшою, ніж модель попереднього покоління. До того ж у неї на 60 мм більша колісна база. Завдяки цьому салон став просторішим.

Що можна сказати про салон? Він високотехнологічний. Цей кросовер отримав нове обладнання та сучасні технології. Привертають увагу 12,5-дюймові дисплеї.

А ось які зміни відбулися в електричній силовій установці – ще не відомо. Можливо, вона матиме нову батарею, завдяки чому збільшиться запас ходу.

Hyundai представить Hyundai KONA Electric нового покоління протягом найближчих місяців. У продажу ця новинка з'явиться у 2023 році.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери показали оновлену Hyundai Sonata.