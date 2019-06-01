Tesla начинает принимать предзаказы на Model 3 китайского производства

Сетевые источники сообщают о том, что компания Tesla начала принимать предварительные заказы на покупку электрокаров Model 3, которые сойдут с конвейера Gigafactory в китайском Шанхае. Стоимость автомобиля, который доступен для заказа исключительно на территории Поднебесной, в базовой комплектации составляет 328 000 юаней, что приблизительно равно $47 500. Стоит отметить, что объявленная цена Model 3 на 13 % ниже стоимости электрокаров, импортируемых из США . Model 3 китайского производства представляют собой транспортные средства уровня Standard Plus с запасом хода 460 км. Согласно планам Tesla, первые поставки собираемых в КНР электрокаров компании должны начаться через 6–9 месяцев.

Транспортные средства местного производства позволят компании избежать пошлин, которыми облагаются импортные товары. Заметим, что по мере развития торговой войны между Китаем и США растущие пошлины становятся всё более ощутимой проблемой для производителя. Кроме того, смещение производства поможет компании ускорить процесс поставки электрокаров. По мнению генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk), необходимость отгрузки автомобилей с единственного завода в Неваде является «самой сложной логистической проблемой, которую ему доводилось видеть».

Ещё компания Tesla объявила о начале приёма заказов на покупку Model 3 в Австралии, Гонконге, Японии, Новой Зеландии и Макао. В настоящее время производитель старается нарастить поставки после тяжёлого периода, когда объём квартального производства снизился с 90 000 до 63 000 электрокаров. Из-за этого прибыль компании существенно просела и было объявлено об убытке в размере $702 млн. Напомним, строительство завода в Шанхае было начато в январе этого года.



