В Будапеште перевернулся катер с туристами из Южной Кореи, семеро погибших

Еще 19 человек ищут спасатели

В столице Венгрии на реке Дунай перевернулся затонул прогулочный катер, на борту которого находились 33 человека. По последним данным, семь человек погибли, продолжаются поиски еще 19 человек.

Об этом сообщает Би-би-си.

В катер врезалось другое судно, когда он стоял на якоре напротив здания венгерского парламента в Будапеште. После столкновения катер перевернулся.

Затонувший катер называется Hableany ("Русалка"). Он рассчитан на 45 пассажиров. На борту находились преимущественно туристы из Южной Кореи. Министерство иностранных дел страны подтвердил, что 19 пропавших - граждане Южной Кореи.

Южнокорейский МИД пришлет в Венгрию делегацию экспертов, родственникам погибших будет оказана психологическая помощь.

Представитель туристической компании, организовавшей тур, на пресс-конференции в Сеуле заявил, что среди пропавших - как минимум один ребенок.

Напомним, в марте у берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажирами на борту.