В Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, четыре члена экипажа погибли
Катастрофа произошла вечером в среду, во время учебного полета.
Возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. В резальтате погибли четыре члена экипажа.
Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.
Связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23:27 во время учебного тренировочного полета.
На месте катастофы работают спасательные службы и правоохранители. Также выехала комиссия министерства обороны, Генштаба и Командования сухопутных войск. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в декабре 2018 года военный летчик Александр Фоменко погиб в результате крушения истребителя Су-27 во время выполнения плановых полетов в Житомирской области.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
30.05.2019 13:13