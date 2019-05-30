В Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, четыре члена экипажа погибли

Катастрофа произошла вечером в среду, во время учебного полета.

Возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области потерпел крушение вертолет армейской авиации Ми-8. В резальтате погибли четыре члена экипажа.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г.Броды Львовской области)", - говорится в сообщении.

Связь с вертолетом была утеряна 29 мая в 23:27 во время учебного тренировочного полета.

На месте катастофы работают спасательные службы и правоохранители. Также выехала комиссия министерства обороны, Генштаба и Командования сухопутных войск. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в декабре 2018 года военный летчик Александр Фоменко погиб в результате крушения истребителя Су-27 во время выполнения плановых полетов в Житомирской области.