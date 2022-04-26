В Сумской области восстановили 70% пригородных автобусных маршрутов - Кирилл Тимошенко

На освобожденной Сумщине оперативно восстанавливают сообщение между населенными пунктами региона.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф.

"Восстановлено 70% пригородных автобусных маршрутов Сумщины", — написал он.

Кроме этого, восстановлено железнодорожное сообщение с Киевом.

"Поезд будет курсировать из Сум ежедневно в Киев через Конотоп и Нежин и в тот же день обратно", — рассказал Тимошенко.

По словам заместителя руководителя ОП, во все громады области начали завозить горючее. Его стоимость зафиксирована в пределах установленных норм.

"В селе Климентово, расположенном на берегу Ворсклы, до войны бывшем любимым местом отдыха жителей Сумщины, обследуют поврежденные и разрушенные жилые дома", — добавил Тимошенко.

Как ранее сообщили в ОП, Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда первого 1 млрд гривен на восстановление освобожденных от роSSийских оккупантов областей Украины. Киевщина получит 400 млн гривен, Черниговщина и Сумщина – по 250 млн и Житомирщина – 100 млн гривен.


Иван Троянов, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
General Motors окончательно уходит с роSSийского рынкаGeneral Motors окончательно уходит с роSSийского рынка
Близится массовый дефицит автозапчастей - названы сроки
На Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный моментНа Запорожье рухнул украинский Ан-26: что известно на данный момент
В Запорожье упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейсВ Запорожье упал самолет Ан-26, выполнявший технический рейс
Блок рекламы


Похожие новости
В результате ракетного удара россиян произошел взрыв на железнодорожной станции "Красное" во Львовской областиВ результате ракетного удара россиян произошел взрыв на железнодорожной станции "Красное" во Львовской области
Причиной падения самолета АН-26 в Запорожской области был туман и низкая высота полета — ОВАПричиной падения самолета АН-26 в Запорожской области был туман и низкая высота полета — ОВА
В Киевской области восстановили 11 мостов: сколько еще переправ уничтожили оккупантыВ Киевской области восстановили 11 мостов: сколько еще переправ уничтожили оккупанты
Сбил "Камазом" пешехода и сбежал: в Одесской области задержали наглого водителяСбил "Камазом" пешехода и сбежал: в Одесской области задержали наглого водителя
Оккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме КадыроваОккупанты в Запорожской области украли три комбайна John Deere. Их нашли на агрофирме Кадырова
В Киевской области расчистили 125 км ключевых транспортных артерий, - ОПВ Киевской области расчистили 125 км ключевых транспортных артерий, - ОП
Временный мост вблизи Стоянки под Киевом откроют в ближайшие дни, – ТимошенкоВременный мост вблизи Стоянки под Киевом откроют в ближайшие дни, – Тимошенко
Пьяные водители наделали беды в Одесской области: есть пострадавшиеПьяные водители наделали беды в Одесской области: есть пострадавшие
Из Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортомИз Мариуполя и в Запорожской области сегодня можно эвакуироваться только собственным транспортом
Сменили флаг и пытались тайно вывезти: в Одесской области задержали сразу 10 роSSийских судовСменили флаг и пытались тайно вывезти: в Одесской области задержали сразу 10 роSSийских судов
Последние новости
Подгружаем последние новости