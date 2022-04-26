В Сумской области восстановили 70% пригородных автобусных маршрутов - Кирилл Тимошенко

На освобожденной Сумщине оперативно восстанавливают сообщение между населенными пунктами региона.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Апостроф .

"Восстановлено 70% пригородных автобусных маршрутов Сумщины", — написал он.

Кроме этого, восстановлено железнодорожное сообщение с Киевом .

"Поезд будет курсировать из Сум ежедневно в Киев через Конотоп и Нежин и в тот же день обратно", — рассказал Тимошенко.

По словам заместителя руководителя ОП, во все громады области начали завозить горючее. Его стоимость зафиксирована в пределах установленных норм.

"В селе Климентово, расположенном на берегу Ворсклы, до войны бывшем любимым местом отдыха жителей Сумщины, обследуют поврежденные и разрушенные жилые дома", — добавил Тимошенко.

Как ранее сообщили в ОП, Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда первого 1 млрд гривен на восстановление освобожденных от роSSийских оккупантов областей Украины. Киевщина получит 400 млн гривен, Черниговщина и Сумщина – по 250 млн и Житомирщина – 100 млн гривен.