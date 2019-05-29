Audi RS3 против Tesla Model 3: дрэг-гонка

Audi RS3 против Tesla Model 3: дрэг-гонка

Электромобиль Tesla Model 3, участвовавший в гонке, оснащен полным приводом и имеет два мотора, выдающими в общей сложности 346 лошадиных сил. Audi RS3 же, принимавший участие в заезде, оснащен турбированным 5-цилиндровым двигателем мощностью 395 л.с.

Ролик, посвященный гонке, опубликован на YouTube-канале Throttle House.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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