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Audi RS3 против Tesla Model 3: дрэг-гонка Электромобиль Tesla Model 3, участвовавший в гонке, оснащен полным приводом и имеет два мотора, выдающими в общей сложности 346 лошадиных сил. Audi RS3 же, принимавший участие в заезде, оснащен турбированным 5-цилиндровым двигателем мощностью 395 л.с. Ролик, посвященный гонке, опубликован на YouTube-канале Throttle House.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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