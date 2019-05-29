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В Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУ Корабль строит "Кузня на Рыбальском". На территории судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском" в Киеве утром 29 мая возник пожар. Фотографии и видео происшествия опубликовал паблик dtp.kiev.ua. Профильное издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что возгорание произошло на среднем разведывательном корабле. Напомним, 23 апреля на заводе "Кузня на Рыбальском" состоялся спуск на воду первого среднего разведывательного корабля, который создается на базе морозильного траулера проекта 502ЕМ, модернизированного под нужды флота. "Кузня на Рыбальском" принадлежит Сергею Тигипко. Он планирует застроить значительную часть территории предприятия.

LB.ua

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