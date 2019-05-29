В Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУ

Корабль строит "Кузня на Рыбальском".

На территории судостроительного предприятия "Кузня на Рыбальском" в Киеве утром 29 мая возник пожар. Фотографии и видео происшествия опубликовал паблик dtp.kiev.ua.

Профильное издание "Украинский милитарный портал" сообщило, что возгорание произошло на среднем разведывательном корабле.

Напомним, 23 апреля на заводе "Кузня на Рыбальском" состоялся спуск на воду первого среднего разведывательного корабля, который создается на базе морозильного траулера проекта 502ЕМ, модернизированного под нужды флота.

"Кузня на Рыбальском" принадлежит Сергею Тигипко.

Он планирует застроить значительную часть территории предприятия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый Opel Corsa: первые фото.Новый Opel Corsa: первые фото.
В Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/чВ Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/ч
Топ-30 электрокаров по запасу хода и емкости батареи
В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"
В Волочиске сгорел моторный вагон электропоездаВ Волочиске сгорел моторный вагон электропоезда
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Академика Глушкова сгорело 5 машинВ Киеве на Академика Глушкова сгорело 5 машин
На выходных в Киеве ограничат движение транспортаНа выходных в Киеве ограничат движение транспорта
В Сумах пожарные предотвратили взрыв баллонов с газом в автобусеВ Сумах пожарные предотвратили взрыв баллонов с газом в автобусе
В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвайВ Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай
Оборот в 80 000 грн, прибыль — 40 000 грн: сколько заработают водители Uber Shuttle в КиевеОборот в 80 000 грн, прибыль — 40 000 грн: сколько заработают водители Uber Shuttle в Киеве
В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервисаВ Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса
Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в КиевеПатрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве
Где поедет Uber Shuttle: список маршрутов в КиевеГде поедет Uber Shuttle: список маршрутов в Киеве
Двое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в КиевеДвое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в Киеве
При пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человекПри пожаре в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости