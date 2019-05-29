В метро Киева отключают автоматы по продаже жетонов

До полного отказа от жетонов осталось 155 дней.

В метро Киева отключают автоматы по продаже жетонов
Фото: Макс Требухов

На станциях киевского метро начали отключать автоматы по продаже жетонов.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.

"До #безжетонов осталось 155 дней и наша техника направляется на более чем заслуженный отдых. Спасибо, что уже пользуетесь современными средствами оплаты, экономя свое время и средства. Напоминаем, что при пополнении карты метро на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн, а после использования поездок вы можете вернуть карточку в кассу и получить залоговую стоимость. Для разовой поездки можно воспользоваться бесконтактной банковской картой на желтом турникете или приобрести карточку на 1 поездку", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили напомнили о запуске системы единого билета Kyiv Smart Card. Турникеты с соответствующими пометками уже работают на всех станциях, а приобрести его можно на центральных станциях метро.

Напомним, киевский метрополитен начал постепенный отказ от жетонов еще несколько лет назад. В 2017 году в кассах метро начали продавать только один жетон в руки, а на "Кловской" вообще прекратили продавать их в рамках эксперимента.

Стоимость проезда в метро Киева - 8 гривен. Пассажиры, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, могут платить за одну поездку в метрополитене 6,50 гривны (в случае однократного приобретения 50 поездок).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый Opel Corsa: первые фото.Новый Opel Corsa: первые фото.
В Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/чВ Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/ч
Топ-30 электрокаров по запасу хода и емкости батареи
В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"
В Волочиске сгорел моторный вагон электропоездаВ Волочиске сгорел моторный вагон электропоезда
Блок рекламы


Похожие новости
С 2014 года "Киевавтодор" пополнился на 221 спецмашинуС 2014 года "Киевавтодор" пополнился на 221 спецмашину
В центре Киева легковушка сбила двух женщин на тротуареВ центре Киева легковушка сбила двух женщин на тротуаре
"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог
КГГА в воскресенье перекроет пол-Киева для марафонского забегаКГГА в воскресенье перекроет пол-Киева для марафонского забега
"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день"Дочка" Ryanair будет летать из Киева в Вену каждый день
Грузовик с туристами упал с 40-метровой высоты из-за пьяного водителя, - полицияГрузовик с туристами упал с 40-метровой высоты из-за пьяного водителя, - полиция
В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, шестеро пропавшихВ Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, шестеро пропавших
Hyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метроHyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метро
Из-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метроИз-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метро
Киевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноябряКиевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноября
Последние новости
Подгружаем последние новости