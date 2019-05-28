Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.

Вместе с большими «Супербами» Skoda показала на специальном мероприятии в Братиславе свой первый серийный электромобиль. Носителем экологически чистой силовой установки выбрали городского малыша Citigo. В новом исполнении его окрестили Citigo-e iV.

Приставка «iV» - это что-то вроде суббренда. Skoda придумала его для гибридов, электромобилей и сопутствующих технологий. Например, онлайн-сервиса по поиску и оплате зарядки электричеством. Литера «е», понятно, обозначает слово electric. Ранее чехи показали концептуальный кроссовер Vision iV.

Под полом удалось разместить аккумуляторный блок на 36,8 кВтч. По новому, приближенному к реальной жизни циклу WLTP это означает до 265 километров пробега. Единственный электромотор установлен спереди и развивает 83 л.с. и 210 Нм момента. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. Разгон до конца первой сотни по-электромобильному шустрый, всего за 12,5 секунды, что при двигателе невеликой мощности неплохо.

Отметим, что по скоростным и динамическим параметрам Skoda Citigo-e iV идентична Volkswagen e-up!. Однако за счет более емкой батареи чешский электромобиль проезжает вдвое больше.

Ситикар проезжает без подзарядки до 265 километров.