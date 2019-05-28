Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.
Вместе с большими «Супербами» Skoda показала на специальном мероприятии в Братиславе свой первый серийный электромобиль. Носителем экологически чистой силовой установки выбрали городского малыша Citigo. В новом исполнении его окрестили Citigo-e iV.
Приставка «iV» - это что-то вроде суббренда. Skoda придумала его для гибридов, электромобилей и сопутствующих технологий. Например, онлайн-сервиса по поиску и оплате зарядки электричеством. Литера «е», понятно, обозначает слово electric. Ранее чехи показали концептуальный кроссовер Vision iV.
Под полом удалось разместить аккумуляторный блок на 36,8 кВтч. По новому, приближенному к реальной жизни циклу WLTP это означает до 265 километров пробега. Единственный электромотор установлен спереди и развивает 83 л.с. и 210 Нм момента. Максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. Разгон до конца первой сотни по-электромобильному шустрый, всего за 12,5 секунды, что при двигателе невеликой мощности неплохо.
Отметим, что по скоростным и динамическим параметрам Skoda Citigo-e iV идентична Volkswagen e-up!. Однако за счет более емкой батареи чешский электромобиль проезжает вдвое больше.
Ситикар проезжает без подзарядки до 265 километров.
Кирилл Малышев. Фото компании Skoda.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.05.2019 08:49