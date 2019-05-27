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В Волочиске сгорел моторный вагон электропоезда Пассажиров в поезде в это время не было. Ночью 27 мая в городе Волочиске сгорел моторный вагон электропоезда "Волочиск - Хмельницкий", который находился на отстое без пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба хмельницкого облуправления ГосЧС. Фото: km.dsns.gov.ua Фото: km.dsns.gov.ua Фото: km.dsns.gov.ua Фото: km.dsns.gov.ua Информация о пожаре поступила в службу "101" в 3:25 ночи, в течение часа огонь потушили усилиями двух пожарных отделений. Спасатели не допустили распространения огня на соседние вагоны. Площадь пожара составила 40 кв. м.

LB.ua

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