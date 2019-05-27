Tesla Model 3 выставили против BMW M3 и Audi RS4

Гонку провело издание Carwow. Audi RS4 оснащен полным приводом и 2,9-литровым твин-турбо V6 мощностью 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Tesla Model 3, участвовавший в гонке, имеет также полный привод и оборудован двумя электромоторами, выдающими в общей сложности 450 л.с. и 640 Нм крутящего момента. BMW M3 же имеет задний привод и использует 3-литровый твин-турбо I6 мощностью 430 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

Машины сравнили в гонке по прямой при старте с места, в заезде при старте примерно с 80 километров в час, а также в испытании на торможение.



