Новый Opel Corsa: первые фото.

Первый публичный показ хэтчбека Opel Corsa намечен на осеннее моторшоу во Франкфурте. Однако фирменные снимки машины уже утекли в сеть. Одновременно стали известны и некоторые технические подробности о новинке.

Отныне Corsa делит платформу с Peugeot 208 (как известно, Opel теперь принадлежит альянсу PSA). Оба автомобиля базируются на архитектуре CMP. Базовая версия модели весит меньше тонны: относительно предыдущего поколения нынешнее стало на 108 килограммов легче. Разумеется, не в ущерб шумоизоляции и уровню пассивной безопасности. При этом длина кузова останется прежней – 4,06 метра.

Алюминиевый капот позволили инженерам сэкономить 2,4 килограмма, передние кресла стали легче на 5,5 килограмма, задний диван – на 4,5. Полностью алюминиевые моторы – это еще минус 15 килограммов массы. И это отнюдь не все пункты, по которым автомобиль оказался легче. Один только кузов без навесных панелей «похудел» на 40 килограммов.

По предварительной информации, первой в продажу поступит чисто электрическая Corsa с запасом хода до 340 километров. Бензиновые и дизельные версии появятся у дилеров позже. В списке опций значатся матричные светодиодные фары.



