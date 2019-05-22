В Украине введут учет ДТП

В Украине введут учет дорожно-транспортных происшествий с целью выявления и анализа причин аварий. Об этом говорится в пресс-центре МВД Украины.

Сегодня, 22 мая Кабинет Министров Украины утвердил проект постановления МВД «Некоторые вопросы ведения учета дорожно-транспортных происшествий».

Согласно постановлению, предусматривается утверждение учета, который обеспечит выявление и анализ причин совершения ДТП.

Получение объективных и полных данных об обстоятельствах ДТП поможет оценить состояние аварийности на дорогах Украины, выявить причины этих событий, разработать и принять научно обоснованных меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

Учет также поможет упорядочить процедуры взаимодействия между субъектами, которые владеют информацией о ДТП для уменьшения травматизма и смертности на дорогах Украины.

Напомним, за 4 месяца в Украине было зарегистрировано 47,4 тыс. ДТП. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В зарегистрированных ДТП травмировано более 6,3 тыс. чел. (+7,6%), а погибло 882 человека (+9,7%).