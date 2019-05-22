Полиция Киевской области получила 10 новых автомобилей

Восемь Mitsubishi Outlander и еще два авто - Ford Transit и Skoda Rapid.

Полиция Киевской области получила 10 новых автомобилей
Фото: mvs.gov.ua

Глава Нацполиции Сергей Князев передал сегодня ключи от 10 новых служебных машин подразделениям полиции Киевской области. Обэтос сообщается на сайте Кабмина.

Глава ведомства отметил, что оснащение новой современной техникой полицейского подразделения Киевской области, поможет полицейским более эффективно выполнять свою работу.

«Для нас очень важно, чтобы сотрудники полиции своевременно предоставляли гражданам полицейские услуги. Поэтому передаем эти новые транспортные средства именно в полицию превенции, чтобы вы качественно выполняли свои функции, предупреждая преступления или своевременно прибывая на помощь нашим гражданам», - подчеркнул Сергей Князев.

Восемь автомобилей Mitsubishi Outlander были переданы патрульной полиции Киевской области. В частности, их будет использовать патрульная полиция Белой Церкви.

Кроме того, еще два авто - Ford Transit и Skoda Rapid - переданы в управление превентивной деятельности полиции Киевской области.

Напомним, 14 мая Патрульная полиция получила 83 новых гибридных внедорожника Mitsubishi Outlander от Японии. Именно часть из этих автомобилей получила полиция Киевской области.

Теперь общее количество полицейских гибридных внедорожников превысило 700 единиц.

Также сообщалось, что с начала запуска полиции, было разбито 1,3 тыс. служебных автомобилей. Большая часть разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius. Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.


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