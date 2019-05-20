Стартап Hermeus планирует построить гиперзвуковой самолет

Стартап Hermeus планирует построить гиперзвуковой самолет

Недавно фирма Khosla Ventures провела раунд начальных инвестиций в стартап-компанию Hermeus, передает Space.com. Как сообщается, миссия последней — повысить скорость воздушного транспорта (соединять города «значительно быстрее, чем когда-либо»), разработав самолет, способный летать со скоростью выше пяти чисел Маха, то есть выше 4 800 километров в час. Пока каких-либо деталей о будущей машине не сообщается — доступен лишь ранний концепт самолета. Khosla Ventures отмечает, что такой самолет не только может снизить длительность перелетов, но также может иметь и большой социальный и экономический эффект.

Впрочем, Hermeus не единственная компания, которая работает над созданием очень быстрого самолета. К примеру, в прошлом году NASA поручило компании Lockheed Martin постройку «тихого» сверхзвукового самолета (как известно, сверхзвуковым самолетам запрещено летать над сушей — из-за ударных волн, образующихся на планере и воспринимаемых людьми на земле как взрыв: NASA же уверяет, что новый самолет — X-59 — будет иметь низкую шумность), который совершит первый полет, как ожидается, в середине 2022 года. Кроме того, в том же 2018-м году свой концепт гиперзвукового самолета презентовала компания Boeing.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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