В Стрые подросток попал в реанимацию после попытки сделать селфи на крыше поезда

Парень упал на рельсы.

В Стрые подросток попал в реанимацию после попытки сделать селфи на крыше поезда
Фото: facebook.com/dpuzshk

В Стрые 15-летний парень с тяжелыми травмами попал в реанимацию после попытки сфотографироваться на крыше поезда. Об этом 18 мая сообщили в Нацполиции Львовской области.

Инцидент произошел накануне вечером.

"Полицейские предварительно установили, что школьник вместе с товарищем, находясь в локомотивном депо, залезли на вагон, чтобы сделать селфи. Однако, во время фотографирования мальчик упал на железнодорожное полотно и травмировался", - говорится в сообщении.

15-летнего парня доставили в больницу. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. Ребенок в реанимации.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области двое подростков утонули при попытке сделать селфи.


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