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В Херсонской области автомобиль сбил насмерть несовершеннолетних брата и сестру на скутере Дети погибли на месте аварии, водитель машины доставлен в больницу. Фото: Львівська область онлайн В дорожно-транспортном происшествии в Херсонской области 17 мая погибли двое детей: 15-летний Даниил и его 8-летняя сестра Дарья. Авария произошла на трассе Каховка-Олешки, сообщает сайт 0552.ua. 30-летний водитель легковушки "Део Ланос" на выезде из села Плодовое (2-й км трассы Таврийск - Олешки) столкнулся со скутером, которым управлял несовершеннолетний подросток. В результате ДТП дети погибли на месте трагедии, водитель машины доставлен в больницу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности резонансного ДТП со смертельным исходом. Несколько дней назад в Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде.

LB.ua

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