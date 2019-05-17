В Херсонской области автомобиль сбил насмерть несовершеннолетних брата и сестру на скутере

Дети погибли на месте аварии, водитель машины доставлен в больницу.

В Херсонской области автомобиль сбил насмерть несовершеннолетних брата и сестру на скутере
Фото: Львівська область онлайн

В дорожно-транспортном происшествии в Херсонской области 17 мая погибли двое детей: 15-летний Даниил и его 8-летняя сестра Дарья.

Авария произошла на трассе Каховка-Олешки, сообщает сайт 0552.ua.

30-летний водитель легковушки "Део Ланос" на выезде из села Плодовое (2-й км трассы Таврийск - Олешки) столкнулся со скутером, которым управлял несовершеннолетний подросток.

В результате ДТП дети погибли на месте трагедии, водитель машины доставлен в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности резонансного ДТП со смертельным исходом.

Несколько дней назад в Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В столице Мьянмы пилот посадил пассажирский самолет без переднего шасси
Апелляция Зайцевой поступила в Апелляционный судАпелляция Зайцевой поступила в Апелляционный суд
В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервисаВ Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса
У китайской армии появился свой “Черный ястреб”У китайской армии появился свой “Черный ястреб”
В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрдВ ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд
Блок рекламы


Похожие новости
На улице Львова во время движения взорвался автомобиль BMWНа улице Львова во время движения взорвался автомобиль BMW
В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипедеВ Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в КиевеПатрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве
Во Львовской области произошло ДТП с несовершеннолетним водителемВо Львовской области произошло ДТП с несовершеннолетним водителем
В Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязиВ Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязи
В Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТПВ Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП
Пьяный депутат Яготынского горсовета сбил насмерть двух людейПьяный депутат Яготынского горсовета сбил насмерть двух людей
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмертьВ Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парняНа крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
В Мариуполе патрульные привязали агрессивную собаку к машине и поводком сбили с ног пешеходаВ Мариуполе патрульные привязали агрессивную собаку к машине и поводком сбили с ног пешехода
Последние новости
Подгружаем последние новости