В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса

14 мая компания Uber анонсировала запуск сервиса совместных поездок Uber Shuttle в Киеве. В нем можно бронировать места в микроавтобусе, который следует по заданному маршруту. Запуск сервиса в Киеве - первый в Европе, это - пилотный проект. Он заработает позже сегодня днем, но пока только для нескольких маршрутов. , пишут AIN.UA

Цены

В автобусах нет «стоячих мест». Все места оборудованы ремнями безопасности. Цены на поездки начинаются от 15 грн:

  • 15 грн за поездки от 0 до 8 км;
  • 20 грн за поездки от 8 до 12 км;
  • 25 грн за поездки от 12 до 16 км;
  • 30 грн за поездки более 16 км.

К примеру, с Березняков до Печерска – 15 грн; с Комфорт Таун до Ocean Plaza – 20 грн; с Виноградаря до Бизнес-центра Tower – 25 грн; с пр. Правды до ТЦ Украина – 30 грн. Автобусы будут ездить с понедельника по пятницу, с 7:00 до 21:00.

Как работает

Посмотреть все доступные маршруты Shuttle можно в боковом меню приложения Uber. Когда место в транспорте будет подтверждено, пользователь увидит информацию о водителе и инструкции, как дойти до места посадки. В салоне оплата только наличными, через приложение можно оплачивать картой.

Если пользователь сервиса введет адрес, то автоматически увидит остановки, где можно сесть на автобус. Машины Uber Shuttle курсируют по направлениям «Виноградарь-Шевченковский», «Шевченковский-Виноградарь», «Дарница-Лыбедская», «Лыбедская-Дарница». Детальная информация о том, какие маршруты доступны в сервисе, есть на официальном сайте компании. В дальнейшем список маршрутов может расширяться. К примеру, по направлению «Виноградарь-Шевченковский» автобусы едут по таким остановкам:

В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса

Ольга Карпенко, AIN


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