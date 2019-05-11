В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд

Сетевые источники сообщают о том, что компания Uber Technologies Inc. сумела привлечь в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) порядка $8,1 млрд инвестиций. При этом стоимость ценных бумаг компании приблизились к нижней отметке их цены в рыночном диапазоне.

Сообщается также, что в результате торгов в рамках IPO было продано 180 млн акций Uber стоимостью $45 за одну ценную бумагу. Исходя из количества акций, находящихся в обращении после проведения первичного размещения, уровень капитализации компании Uber достиг отметки в $75,5 млрд. Это несколько ниже по сравнению с предыдущим раундом частных инвестиций, когда компания оценивалась в $76 млрд. С учётом долей владельцев компании и акций, ограниченных к продаже, капитализация Uber составила $82 млрд.

Стоит отметить, что первичное размещение акций Uber было ожидаемым событием, поскольку прогнозировалось, что оно станет одним из крупнейших IPO за всю историю. Однако Uber была оценена значительно ниже $120 млрд, на которые компания рассчитывала в прошлом году. Это может быть связано с тем, что самый дорогой стартап США дебютировал на рынке в не самый подходящий момент. В настоящее время наблюдается общее падение рынка американских акций из-за продолжающейся торговой войны с Китаем.

Несмотря на это, оценка компании в $75,5 млрд позволило IPO Uber стать одним из крупнейших за всю историю американского фондового рынка. Более того, IPO стало крупнейшим с 2014 года, когда состоялось первичное размещение акций Alibaba, которое принесло $25 млрд.



