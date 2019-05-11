В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд

В ходе IPO Uber удалось привлечь $8,1 млрд

Сетевые источники сообщают о том, что компания Uber Technologies Inc. сумела привлечь в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) порядка $8,1 млрд инвестиций. При этом стоимость ценных бумаг компании приблизились к нижней отметке их цены в рыночном диапазоне.

Сообщается также, что в результате торгов в рамках IPO было продано 180 млн акций Uber стоимостью $45 за одну ценную бумагу. Исходя из количества акций, находящихся в обращении после проведения первичного размещения, уровень капитализации компании Uber достиг отметки в $75,5 млрд. Это несколько ниже по сравнению с предыдущим раундом частных инвестиций, когда компания оценивалась в $76 млрд. С учётом долей владельцев компании и акций, ограниченных к продаже, капитализация Uber составила $82 млрд.

Стоит отметить, что первичное размещение акций Uber было ожидаемым событием, поскольку прогнозировалось, что оно станет одним из крупнейших IPO за всю историю. Однако Uber была оценена значительно ниже $120 млрд, на которые компания рассчитывала в прошлом году. Это может быть связано с тем, что самый дорогой стартап США дебютировал на рынке в не самый подходящий момент. В настоящее время наблюдается общее падение рынка американских акций из-за продолжающейся торговой войны с Китаем.

Несмотря на это, оценка компании в $75,5 млрд позволило IPO Uber стать одним из крупнейших за всю историю американского фондового рынка. Более того, IPO стало крупнейшим с 2014 года, когда состоялось первичное размещение акций Alibaba, которое принесло $25 млрд.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмертьВ Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТПВ Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП
Где поедет Uber Shuttle: список маршрутов в КиевеГде поедет Uber Shuttle: список маршрутов в Киеве
В Германии открылся первый электрический автобанВ Германии открылся первый электрический автобан
В Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязиВ Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязи
Блок рекламы


Похожие новости
Uber провела IPO и стала дороже Tesla и Ford вместе взятыхUber провела IPO и стала дороже Tesla и Ford вместе взятых
Где поедет Uber Shuttle: список маршрутов в КиевеГде поедет Uber Shuttle: список маршрутов в Киеве
Uber в Украине отказался от водителей авто на "евробляхах"Uber в Украине отказался от водителей авто на "евробляхах"
Uber: новые инвестиции и подготовка к IPOUber: новые инвестиции и подготовка к IPO
Tesla начнет конкурировать с Uber: компания запустит беспилотное такси в 2020 годуTesla начнет конкурировать с Uber: компания запустит беспилотное такси в 2020 году
Во Львовской области фура сбила ребенка на пешеходном переходеВо Львовской области фура сбила ребенка на пешеходном переходе
Сервис такси Lyft вышел на биржу, компанию оценили в $24,3 млрдСервис такси Lyft вышел на биржу, компанию оценили в $24,3 млрд
Кличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривенКличко оценил строительство метро на Виноградарь более чем в 11 млрд гривен
Во Львове автомобиль сбил двух 15-летних школьников на пешеходном переходеВо Львове автомобиль сбил двух 15-летних школьников на пешеходном переходе
Сервис заказа такси Uber поглощает конкурента Careem, сумма сделки — $3,1 млрдСервис заказа такси Uber поглощает конкурента Careem, сумма сделки — $3,1 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости