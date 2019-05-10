Uber в Украине отказался от водителей авто на "евробляхах"
Ранее от нерастаможенных авто отказались "Уклон" и "Таксифай".
Компания Uber в Украине сообщила водителям, зарегистрированным в системе, что отказывается от "евроблях". С 9 мая сервис не принимает новых водителей с автомобилями на иностранной регистрации, сообщает ain.ua.
С этой же даты при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (к примеру, страхового полиса), такие документы в компании отклоняют. При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки.
Ранее от "евроблях" отказались службы такси "Уклон" и "Таксифай". Присоединиться к этим службам могут только водители растаможенных автомобилей с украинской государственной регистрацией.
Напомним, 24 мая заканчивается переходный период, ограничивавший штрафы для водителей "евроблях". Штраф за вождение нерастаможенного авто поднимется до 170 тыс. гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
09.05.2019 23:02
10.05.2019 21:01