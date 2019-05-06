Грузовик с туристами упал с 40-метровой высоты из-за пьяного водителя, - полиция

Местный житель не справился с управлением на подъеме.

Полиция считает, что причиной падения автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в Ивано-Франковской области и гибель троих пассажировявляется пребывание водителя в алкогольном опьянении. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба МВД .

"Водитель - житель одного из сел Косовского района - управлял в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза", - сказано в сообщении.

47-летний водитель управлял автомобилем ГАЗ-66, где находились 23 туриста, и не справился с управлением на подъеме, в результате чего автомобиль начал движение назад и перевернулся в реку.

На месте погибли 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21 до 49 лет проходят медицинское обследование в Верховинской больнице с различными травмами, остальным оказана помощь на месте происшествия. Один человек находится в тяжелом состоянии.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Правоохранители задержали водителя и намерены объявить ему подозрение.