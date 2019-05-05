Интерсити "Перемышль - Киев" задержали на 4 часа из-за ничейной сумки

В сумке оказались детские игрушки.

Интерсити "Перемышль - Киев" задержали на 4 часа из-за ничейной сумки
Фото: facebook.com/karol.gajdzik

Интерсити + "Перемышль - Киев" опаздывает почти на 4 часа из-за задержки на границе.

Как стало известно LB.ua из собственных источников, на пункте пропуска Медыка польские пограничники нашли в поезде ничейную сумку. Всех пассажиров эвакуировали из-за подозрений, что в сумке находится взрывчатка.

После проверки взрывотехниками оказалось, что в сумке находятся детские игрушки.

По состоянию на 21:00 задержка поезда "Интерсити +" №705 / 706 сообщением "Киев - Львов - Перемышль" по станции Львов составляет более 3,5 часа.


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