Интерсити "Перемышль - Киев" задержали на 4 часа из-за ничейной сумки

Интерсити + "Перемышль - Киев " опаздывает почти на 4 часа из-за задержки на границе.

Как стало известно LB.ua из собственных источников, на пункте пропуска Медыка польские пограничники нашли в поезде ничейную сумку. Всех пассажиров эвакуировали из-за подозрений, что в сумке находится взрывчатка.

После проверки взрывотехниками оказалось, что в сумке находятся детские игрушки.