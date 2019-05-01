Пьяный водитель разбил четыре автомобиля на автостоянке в Киеве

"Мерседес" проехал около 100 метров по зеленой зоне и преодолел забор.

Фото: Эспрессо

В ночь на 1 мая в Киеве водитель автомобиля Mercedes-Benz снес забор автостоянки и протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщает "Эспрессо".

Происшествие произошло в Дарницком районе столицы около 3 часов ночи. Водитель направлялся по проспекту Петра Григоренко и на закругленном участке дороги поехал прямо. Проехав около 100 м зеленой зоны, он снес забор автостоянки и ударил сначала Volkswagen, затем - Toyota, Mitsubishi Lancer и Citroen. Поврежденные части машин еще улетели на капот BMW.

Фото: Эспрессо

По словам охранника автостоянки, водитель был пьян и отказался от проходить освидетельствование на состояние опьянения. Однако на него составили протокол, автомобиль нарушителя эвакуировали на штрафстоянку.

Люди в ДТП не пострадали.

Фото: Эспрессо
Фото: Эспрессо


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