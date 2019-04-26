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На трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поезд Предварительно, у автомобиля отказали тормоза. Фото: od.npu.gov.ua Движение транспорта по трассе "Одесса-Измаил" заблокировано из-за дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и поезда. Об этом сообщается на сайте полиции Одесской области. ДТП произошло около 8:00 утра на 43 км автодороги "Одесса-Измаил". Предварительно установлено, что за неисправных тормозов водитель грузового автомобиля "ДАФ" на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом грузового поезда. В результате ДТП никто не пострадал. Фото: od.npu.gov.ua Сейчас на указанном участке дороги приостановлено движение транспорта. На месте работают полицейские. Напомним, в феврале пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области.

LB.ua

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