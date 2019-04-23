В Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человека
Водителя и его пассажира забрали в больницу.
Во вторник, 23 апреля, в Киеве на Борщаговской улице автомобиль BMW потерял управление, снес забор скоростного трамвая и влетел в отбойник.
Об этом сообщило издание "Информатор", которое отслеживает ДТП в Киеве.
Авария произошла недалеко от центрального Дворца бракосочетаний.
BMW двигался со стороны центра по улице Борщаговской и, как заявил пассажир, наехал на яму. После этого автомобиль потерял управление и влетел в забор скоростного трамвая.
Водитель получил травмы головы, его срочном порядке госпитализировали медики.
Пассажиру наложили жгут на ногу и тоже забрали в больницу.
Автомобиль повис над путями трамвая, поэтому движение общественного транспорта на время остановилось.
Напомним, 23 апреля в Житомирской области из-за лося произошло смертельное ДТП.
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