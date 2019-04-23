В Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человека

Водителя и его пассажира забрали в больницу.

Во вторник, 23 апреля, в Киеве на Борщаговской улице автомобиль BMW потерял управление, снес забор скоростного трамвая и влетел в отбойник.

Об этом сообщило издание "Информатор", которое отслеживает ДТП в Киеве .

Авария произошла недалеко от центрального Дворца бракосочетаний.

BMW двигался со стороны центра по улице Борщаговской и, как заявил пассажир, наехал на яму. После этого автомобиль потерял управление и влетел в забор скоростного трамвая.

Водитель получил травмы головы, его срочном порядке госпитализировали медики.

Пассажиру наложили жгут на ногу и тоже забрали в больницу.

Автомобиль повис над путями трамвая, поэтому движение общественного транспорта на время остановилось.

Напомним, 23 апреля в Житомирской области из-за лося произошло смертельное ДТП.