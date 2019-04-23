В Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человека

Водителя и его пассажира забрали в больницу.

В Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человека
Фото: Сергей Дьяченко / kiev.informator.ua

Во вторник, 23 апреля, в Киеве на Борщаговской улице автомобиль BMW потерял управление, снес забор скоростного трамвая и влетел в отбойник.

Об этом сообщило издание "Информатор", которое отслеживает ДТП в Киеве.

Авария произошла недалеко от центрального Дворца бракосочетаний.

BMW двигался со стороны центра по улице Борщаговской и, как заявил пассажир, наехал на яму. После этого автомобиль потерял управление и влетел в забор скоростного трамвая.

Водитель получил травмы головы, его срочном порядке госпитализировали медики.

Пассажиру наложили жгут на ногу и тоже забрали в больницу.

Автомобиль повис над путями трамвая, поэтому движение общественного транспорта на время остановилось.

Напомним, 23 апреля в Житомирской области из-за лося произошло смертельное ДТП.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Audi вынуждена сократить производство электрокаров e-tronAudi вынуждена сократить производство электрокаров e-tron
Для ВМСУ на базе рыболовного траулера построили разведывательный корабльДля ВМСУ на базе рыболовного траулера построили разведывательный корабль
Мининфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 летМининфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет
Лось стал причиной ДТП со смертельным исходом в Житомирской областиЛось стал причиной ДТП со смертельным исходом в Житомирской области
На Мадейре автобус с туристами съехал с дороги и упал на крышу жилого домаНа Мадейре автобус с туристами съехал с дороги и упал на крышу жилого дома
Блок рекламы


Похожие новости
Под Киевом внедорожник протаранил два автомобиля и влетел в заправкуПод Киевом внедорожник протаранил два автомобиля и влетел в заправку
В Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадалиВ Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадали
В Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогуВ Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогу
В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работВ Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работ
Из-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метроИз-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метро
Суд продлил арест водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в КиевеСуд продлил арест водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в Киеве
Huawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалонеHuawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалоне
Два такси столкнулись и загорелись в КиевеДва такси столкнулись и загорелись в Киеве
В селе под Харьковом автомобиль напоролся на отбойник, погиб один из пассажировВ селе под Харьковом автомобиль напоролся на отбойник, погиб один из пассажиров
На парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машиныНа парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машины
Последние новости
Подгружаем последние новости