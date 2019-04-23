Tesla начнет конкурировать с Uber: компания запустит беспилотное такси в 2020 году

Компания Tesla Motors cобирается запустить собственный парк роботизированных такси уже в 2020 году. Об этом со ссылкой на слова СEO компании Илона Маска сообщает TechCrunch. , пишут AIN.UA

«Я с уверенностью предсказываю, что уже в следующем году появятся автономные роботакси Tesla. Не во всех юрисдикциях, поскольку мы не везде имеем регуляторные разрешения», — сказал Маск.

Однако он добавил, что компания получит необходимые разрешения в следующем году.

Как это будет работать

Пока водитель не будет пользоваться своим автомобилем Tesla, он сможет сдавать его в аренду через специальное приложение компании. Чтобы участвовать в программе, автомобиль должен иметь автопилот.

Пользователи, используя приложение Tesla, смогут вызывать автомобили, используя их как беспилотное такси. Для пассажира это по сути аналог Uber, только машины Tesla останутся без водителей, а поездки станут гораздо дешевле: в США обещают $0,18 за милю вместо традиционных $2-3.

Для водителя это сродни сдачи квартиры через Airbnb: он сможет сдавать ее, когда не будет использовать. А на время использования машину можно отключить от системы. По словам Маска, водитель сможет зарабатывать до $30 000 в год. Даже при активном использование, машина прослужит до 11 лет.

Сама же Tesla будет зарабатывать от 25% до 30% на таких заказах. В городах, где будет недостаточно людей, желающих делиться машинами, компания предоставит собственный флот роботакси.

Критика

Все новые Tesla сейчас производятся с чипами автопилота, которые соответствуют требованиям для полного автономного вождения, по словам Маска, это лучшее оборудование для автопилота в мире.

В TechCrunch отмечают, что машины Tesla оборудованы датчиками, радарами и камерами, однако не имеют лазерного радара, радара для измерения дальности и т.д. Они, по мнению большинства производителей систем автономного вождения, критичны для такого транспорта, однако Маск считает их бесполезными.