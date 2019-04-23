Tesla начнет конкурировать с Uber: компания запустит беспилотное такси в 2020 году
Компания Tesla Motors cобирается запустить собственный парк роботизированных такси уже в 2020 году. Об этом со ссылкой на слова СEO компании Илона Маска сообщает TechCrunch. , пишут
«Я с уверенностью предсказываю, что уже в следующем году появятся автономные роботакси Tesla. Не во всех юрисдикциях, поскольку мы не везде имеем регуляторные разрешения», — сказал Маск.
Однако он добавил, что компания получит необходимые разрешения в следующем году.
Как это будет работать
Пока водитель не будет пользоваться своим автомобилем Tesla, он сможет сдавать его в аренду через специальное приложение компании. Чтобы участвовать в программе, автомобиль должен иметь автопилот.
Пользователи, используя приложение Tesla, смогут вызывать автомобили, используя их как беспилотное такси. Для пассажира это по сути аналог Uber, только машины Tesla останутся без водителей, а поездки станут гораздо дешевле: в США обещают $0,18 за милю вместо традиционных $2-3.
Для водителя это сродни сдачи квартиры через Airbnb: он сможет сдавать ее, когда не будет использовать. А на время использования машину можно отключить от системы. По словам Маска, водитель сможет зарабатывать до $30 000 в год. Даже при активном использование, машина прослужит до 11 лет.
Сама же Tesla будет зарабатывать от 25% до 30% на таких заказах. В городах, где будет недостаточно людей, желающих делиться машинами, компания предоставит собственный флот роботакси.
Критика
Все новые Tesla сейчас производятся с чипами автопилота, которые соответствуют требованиям для полного автономного вождения, по словам Маска, это лучшее оборудование для автопилота в мире.
В TechCrunch отмечают, что машины Tesla оборудованы датчиками, радарами и камерами, однако не имеют лазерного радара, радара для измерения дальности и т.д. Они, по мнению большинства производителей систем автономного вождения, критичны для такого транспорта, однако Маск считает их бесполезными.
«Через год, возможно, через год с небольшим у нас будет флот из миллиона роботакси на дорогах», — сказал он.
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